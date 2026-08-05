Agjencia e OKB-së: El Nino mund të shtyjë 49 milionë njerëz të tjerë në uri akute deri në fund të vitit 2027

Programi Botëror i Ushqimit i OKB-së (WFP) paralajmëroi sot se forcimi i modelit të motit El Nino mund të shtyjë të paktën 49 milionë njerëz të tjerë në pasiguri akute ushqimore deri në fund të vitit 2027, transmeton Anadolu.
Agjencia tha në një deklaratë se analiza e saj e fundit tregon se El Nino pritet të përkeqësojë ndjeshëm pasigurinë ushqimore në 45 vende që tashmë po luftojnë me urinë, duke rritur numrin e njerëzve me pasiguri ushqimore nga rreth 225 milionë në 274 milionë.
Sipas WFP-së, El Nino pritet të arrijë kulmin midis shtatorit dhe dhjetorit 2026, por ndikimet e tij ka të ngjarë të vazhdojnë gjatë gjithë vitit 2027 duke ndërprerë të korrat e ardhshme. Agjencia tha se ndikimet më të mëdha priten në Amerikën Qendrore dhe Afrikën Jugore, me efekte të rëndësishme të parashikuara në Afrikën Lindore, Azinë Jugore dhe Juglindore.
Amerika Latine dhe Karaibet mund të shohin “një nga rritjet më të mprehta” të pasigurisë ushqimore, me më shumë se 16 milionë njerëz të prekur ndërsa Afrika Lindore dhe Jugore mund të shohin përkeqësim të sigurisë ushqimore për më shumë se 18 milionë njerëz.
WFP-ja parashikon se 8.2 milionë njerëz të tjerë do të përballen me pasiguri akute ushqimore në Azi dhe Paqësor ndërsa Afrika Perëndimore dhe Qendrore mund të shohin rritjen e pasigurisë ushqimore me 12 për qind duke prekur afro 6 milionë njerëz më shumë.
Që nga maji, WFP-ja ka aktivizuar plane veprimi paraprake në gjashtë vende – Sudani i Jugut, Çadi, Mauritania, Uganda, Guatemala dhe El Salvadori, duke ofruar më shumë se 14 milionë dollarë ndihmë për rreth 500 mijë njerëz.
Ai shtoi se investimi në gatishmëri mund të kursejë midis 3 dhe 7 dollarë në humbjet e ardhshme dhe kostot e përgjigjes për çdo 1 dollarë të shpenzuar.