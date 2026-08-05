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Ministri i Jashtëm turk: ​​Gati 20 vende islame po shqyrtojnë “masa kolektive” rreth Al-Aksasë

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, tha se gati 20 vende islame diskutuan “masa kolektive” kundër shkeljeve të fundit të Izraelit në Xhaminë Al-Aksa gjatë një takimi ministror për Kudsin të mërkurën në Aman, duke theksuar se krizat rajonale nuk duhet të shpërqendrojnë vëmendjen ndërkombëtare nga zhvillimet në territoret e pushtuara palestineze.

Duke folur për gazetarët pas takimit dhe duke iu përgjigjur një pyetjeje nga Anadolu, Fidan tha se pjesëmarrësit u përqendruan ekskluzivisht te veprimet e fundit izraelite që synojnë Xhaminë Al-Aksa.

“Sot morëm pjesë në një takim vërtet historik në Aman”, tha Fidan, duke shtuar: “Pati shkëmbime serioze pikëpamjesh. Vendet e shquara të botës islame shprehën shqetësimet dhe zemërimin e tyre, ndërsa diskutuan gjithashtu hapa praktikë, diplomatikë dhe të tjerë që duhet të ndërmerren”.

Ai tha se lufta në vazhdim në Gjirin Persik, pasojat rajonale dhe globale që rrjedhin nga mbyllja e Ngushticës së Hormuzit dhe zhvendosja e vëmendjes ndërkombëtare si rezultat i saj, nuk e kanë larguar fokusin e pjesëmarrësve nga “çështja palestineze, Xhamia Al-Aksa, Gaza dhe Bregu Perëndimor”.

“Sepse e dimë që nëse vëmendja jonë shpërqendrohet te një çështje, Izraeli do ta ketë më të lehtë të kryejë atë që po bën në Gaza, në Xhaminë Al-Aksa, në çështjen e Kudsit dhe në Bregun Perëndimor”, tha ai.

Ministri përsëriti rolin historik dhe ligjor të Jordanisë si kujdestare e vendeve të shenjta në Kuds dhe tha se Turqia e konsideron Xhaminë Al-Aksa si një nga vendet e saj të shenjta.

“Presidenti ynë (Erdogan), qeveria jonë, shteti ynë dhe shoqëria jonë e shohin Xhaminë Al-Aksa si një nga vendet tona të shenjta. Çdo shkelje e drejtuar kundër saj konsiderohet si shkelje e vlerave të kombit tonë”, tha Fidan.

Ai shtoi se Turqia dhe Jordania kanë dhënë një mesazh solidariteti për Kudsin dhe Al-Aksanë gjatë takimit.

– Katërshja diskuton planin e paqes për Gazën dhe vizionin rajonal
Fidan tha gjithashtu se mori pjesë në takimin e pestë ministror të “Grupit të Katërshes”, i përbërë nga Arabia Saudite, Turqia, Egjipti dhe Pakistani, ku ministrat diskutuan zhvillimet në Gaza dhe përpjekjet për zbatimin e një plani paqeje.

Ai tha se të katër vendet kanë punuar në mënyrë aktive për avancimin e planit, duke vënë në dukje se Egjipti dhe Turqia vazhdojnë të luajnë role ndërmjetësuese.

Ministrat shqyrtuan gjithashtu atë që Fidan e përshkroi si qasje e Izraelit ndaj procesit të paqes.

“Ne diskutuam seriozisht se si t’i përgjigjemi dhe si ta menaxhojmë qëndrimin e Izraelit, mosrespektimin e tij ndaj ligjit ndërkombëtar dhe moszbatimin e rregullave gjatë zbatimit të planit të paqes”, tha ai.

Fidan tha se ministrat kanë marrë disa vendime që do t’u përcillen liderëve të vendeve të tyre, duke shtuar: “Do të shihni hapat që lidhen me këto vendime në ditët në vijim”.

Takimi trajtoi gjithashtu tensione më të gjera rajonale, përfshirë rreziqet që lidhen me konfliktin, paqëndrueshmërinë e lidhur me Detin e Kuq dhe mundësinë e përshkallëzimit të mëtejshëm, tha ai.

Fidan tha se të katër vendet shqyrtuan gjithashtu një dokument vizioni rajonal që po e zhvillojnë së bashku, duke e përshkruar atë si një kornizë fillestare që synon të ofrojë zgjidhje të qëndrueshme për sfidat e vjetra të rajonit.

“Ky do të jetë hapi i parë drejt krijimit të një kornize për zgjidhjen e përhershme të problemeve në gjithë rajonin”, tha ai. “Duke e përfunduar këtë punë në mënyrë sistematike, shpresojmë të vendosim hap pas hapi stabilitet, siguri dhe paqe të qëndrueshme rajonale”.

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