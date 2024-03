Agjërimi është një nga shtyllat e fesë islame dhe një nga adhurimet më të rëndësishme. Profetët e Zotit të gjithë kanë agjëruar dhe sa më shumë pushtet dhe pasuri të kishin, aq më shumë agjëronin. Agjërimi më i mirë ishte agjërimi i Profetit Daud a.s. të cilit Allahu xh.xh. i kishte dhënë edhe profeci edhe mbretëri. Ai agjëronte një ditë po e një ditë jo.

Agjërimi është aq i veçantë te Allahu xh.xh. saqë nuk e ka specifikuar shpërblimin e tij. Allahu xh.xh. thotë “Çdo punë e birit të Ademit është për të, përveç agjërimit. Ai është për mua dhe unë di ta shpërblej atë”.

Agjërimi është arma më e fortë e shpirtit për të triumfuar mbi të kundërtën e tij.

Kush ka mundësi le ta agjërojë atë dhe le të hapë një faqe të re me Krijuesin e tij. Të sëmurët dhe të pamundurit për agjërim ta kompensojnë atë duke ushqyer nga një të varfër për çdo ditë.

O Zot na e bëj jetën Ramazan dhe ditën që të takohemi me ty na e bëj Bajram.

Allahumme amin.

Gëzuar dhe agjërim të mbarë për të gjithë.

Share this: Facebook

X