Ahh Gaza, ahh!

nji dite lufta ka me u kry

po Dashni s’ka me pase n’sy.

nji nadje lufta ka me u zhba

po 50.000 Shpirta

Aty s’jane ma.

n’agshol dimni kane me u mledhun rrenacaket

fjalet e t’cileve, s’i troshisin as trumcaket. kane me diftue se lufta bahet edhe me u kry, dhe se gazanet s’kane me nejte ma nden dry.

atij muzgu kur t’shkarraviten marreveshjet; n’kajde besatimi me u sos perleshjet; kane me ba Drite veç Shpirtat e merguem n’ata qjellnat e Premtuem!

dro kryhet lufta por s’harrohet gazepi,

trupa t’djegun hala pa u perkund n’djepi;

dro neser lufta edhe “shkymet”

po gjenocidi kurre nuk krymet.

Fjolla Spanca