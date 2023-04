Akuzat e fundit për mashtrim dhe dhënie rryshfeti, Sam Bankman-Fried thotë se është i pafajshëm

Ditën e Marte zyra e prokurorit të Distriktit Jugor të Nju Jorkut hapi raundin e tretë të akuzave kriminale kundrejt SBF. Ky i fundit thotë se është i pafajshëm përballë 13 akuzave.

Themeluesi dhe ish CEO i FTX Sam Bankman-Fried kërkoi pafajësinë për pesë akuza kriminale që rëndojnë mbi raportoi CNBC.

Prokurorët e akuzojnë ishte ekzekutivin kripto për mashtrim dhe rryshfet i cili thuhet se i ka dërguar qeverisë Kineze 40 milionë dollarë për të zhbllokuar 1 miliardë dollarë të kriptomonedha që ai më pas i përdorur për të financuar humbjet nga tregtimi.

Ai përballet me akuza nga Komisioni i Bursave dhe Letrave me Vlerë dhe Komisioni i Tregtimit të Komoditeteve. Avokati i tij Mark Cohen pretendon se SBF do të dërgojë një mocion se ish ekzekutivi nuk mund të mbahet në arrest pas ekstradimit të tij nga Ishujt Bahame në Dhjetor.

Tre ish ekzekutivë Caroline Ellison, Zixiao Wang dhe Nishad Singh kanë pranuar fajësinë dhe po bashkëpunojnë me prokurorët.