Al Aksa është madhështore. Ajo, bashkë me Kupolën e Shkëmbit qëndron gjithnjë krenare, meqë nga aty Muhamedi a.s. bëri Miraxhin qiellor.

Vini re, sa bukur qëndron…

Aq madhështore është sa që askush nuk mund të cenojë krenarinë e saj, prandaj bashkë me të do të triumfojnë edhe djelmoshat që luftojnë për të:

“I lartësuar qoftë Ai që e mbarti robin e Tij (Muhamedin) natën nga Qabeja në Al Aksa, rrethinën e së cilës e kemi bekuar…”

(Kuran, El Isra: 1)

Nga: Prof. Adnan Simnica