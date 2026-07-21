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Alarme në Bahrein mes sulmeve të reja iraniane

Sirenat e sulmit ajror u dëgjuan sot në Bahrein ndërsa sulmet iraniane vazhduan të synonin disa vende të rajonit në mes të një shkëmbimi sulmesh me SHBA-në, transmeton Anadolu.

Në një deklaratë, Ministria e Brendshme e Bahreinit u bëri thirrje qytetarëve të qëndrojnë të qetë dhe të shkojnë në vendin më të afërt të sigurt.

Më herët sot, ushtria e Bahreinit tha se sistemet e mbrojtjes ajrore kishin kapur dhe shkatërruar disa predha ajrore iraniane që synonin mbretërinë. Autoritetet nuk kanë raportuar për viktima apo dëme materiale.

Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) pretendoi sot më herët se ka shënjestruar dhe shkatërruar infrastrukturën qendrore të të dhënave që i përkiste kompanisë amerikane “Amazon” në Bahrein me disa raketa lundrimi.

Ushtria iraniane tha gjithashtu se ka shënjestruar me dronë bazën ajrore “Sheikh Isa” në Bahrein të drejtuar nga SHBA-ja.

SHBA-ja ka përshkallëzuar sulmet kundër Iranit që nga java e kaluar, me Iranin duke u kundërpërgjigjur me sulme që synonin objektet dhe bazat që ai thotë se përdoren nga ushtria amerikane në disa vende të rajonit.

Shkëmbimi i zjarrit midis SHBA-së dhe Iranit vjen pavarësisht nga një memorandum mirëkuptimi i ndërmjetësuar nga Pakistani që ata nënshkruan në qershor për t’i dhënë fund luftës së tyre dhe për të arritur marrëveshje të qëndrueshme paqeje.

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