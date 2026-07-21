Jordania rrëzon 3 raketa iraniane në një sulm të ri që synonte mbretërinë

Ushtria e Jordanisë tha se mbrojtja e saj ajrore rrëzoi tre raketa iraniane në një sulm të ri që synonte mbretërinë, transmeton Anadolu.
Agjencia zyrtare e lajmeve Petra, duke cituar një burim ushtarak, tha se raketat u kapën pasditen e sotme.
Burimi tha se përgjimi nuk shkaktoi viktima apo dëme materiale.
Më herët sot, ushtria jordaneze tha se mbrojtja e saj ajrore kishte kapur dhe neutralizuar pesë dronë të lëshuar nga Irani gjatë natës dhe gjatë mëngjesit. Nuk raportohet për viktima apo dëme.
Përgjimet e fundit erdhën pasi Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit pretendoi se ka shënjestruar me raketa balistike një kompleks që strehonte forcat amerikane në zonën Al-Rukban të Jordanisë. Autoritetet jordaneze nuk e konfirmuan pretendimin iranian.
SHBA-ja ka përshkallëzuar sulmet kundër Iranit që nga java e kaluar, me Iranin duke u kundërpërgjigjur me sulme që synonin objektet dhe bazat që ai thotë se përdoren nga ushtria amerikane në disa vende të rajonit.
Shkëmbimi i zjarrit midis SHBA-së dhe Iranit vjen pavarësisht një memorandumi mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani që ata nënshkruan në qershor për t’i dhënë fund luftës së tyre dhe për të arritur marrëveshje të qëndrueshme paqeje.