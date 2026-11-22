Duke folur për Aleancën e Mbrojtjes të Mekës, një pakt i mbrojtjes së përbashkët i nënshkruar midis Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit, Fidan tha se procesi i institucionalizimit të saj po vazhdon dhe se janë marrë vendimet kryesore për krijimin e mekanizmave të nevojshëm, përfshirë shtabin ushtarak dhe sekretariatin.
Ai theksoi se një nga shtyllat kryesore të aleancës do të jetë bashkëpunimi në industrinë e mbrojtjes.
Lidhur me situatën në Jemen dhe mundësinë e përfshirjes ushtarake të Turqisë, Fidan tha se nuk ka vendim për vendosjen e trupave turke në këtë vend.
“Politika jonë aktuale ka të bëjë me mbrojtjen e Arabisë Saudite. Nuk ka asnjë vendim për vendosjen e trupave ushtarake brenda Jemenit. Megjithatë, Arabisë Saudite po i ofrohet mbështetja e nevojshme për mbrojtjen e saj”, tha ai.
Fidan shpjegoi se bashkëpunimi në kuadër të aleancës nuk nënkupton automatikisht pjesëmarrjen e Turqisë në operacione ushtarake dhe se për çdo dërgim trupash jashtë vendit nevojitet vendim i parlamentit turk.
Ai përmendi gjithashtu bashkëpunimin e Turqisë me Arabinë Saudite dhe Pakistanin në industrinë e mbrojtjes, duke theksuar se vendimi për ndarjen e kapaciteteve dhe teknologjive ushtarake me vende të tjera është një zgjedhje strategjike.
Duke komentuar kritikat për mundësinë e përfshirjes së Turqisë në një konflikt në Jemen, Fidan tha se Turqia është një popull që e njeh luftën.
“Ne tashmë jemi një popull që e di se çfarë është lufta. Me sa duket, lufta është puna jonë. Kemi luftuar shumë. Zoti na ruajt nga lufta, por kur vjen puna te luftimi, do të gjejmë përgjigjen në një fushë që e njohim mirë. Mos u shqetësoni”, tha ai.