Alfa Romeo Stelvio, gjenerata e dytë – imazhe që tregojnë si do të duket

Deri në fund të vitit, do të prezantohet gjenerata e dytë e Alfa Romeo Stelvio, SUV-it të parë të markës italiane.

Brezi i ri duhet të ruajë stilin e ngjashëm me “origjinalin”, por do të prezantohen sisteme hibride dhe plotësisht elektrike, së bashku me disa inovacione të tjera për ta mbajtur Stelvion konkurrues shtatë vjet pas modelit të parë, transmeton Telegrafi.

Stelvio i ri do të bazohet në platformën STLA Large, e cila gjithashtu formon bazën për Dodge Charger më të fundit dhe Jeep Wagoneer S elektrik, dhe është projektuar për të mbështetur motorët elektrikë, hibridë dhe SUS.

Fotot që mund të shihni janë ato që Alfa Romeo i ka paraqitur në institucionet e patentave.

Kjo platformë do të thotë gjithashtu se Stelvio ka të ngjarë të rritet pak nga gjatësia e tij aktuale prej 4,690 mm, duke pasur parasysh se platforma STLA Large është projektuar për automjete me gjatësi midis 4,760 dhe 5,120 mm.

Alfa Romeo ka konfirmuar zyrtarisht se Stelvio do të ofrojë sisteme motorike elektrike dhe hibride, megjithëse prodhuesi i makinave nuk specifikoi nëse do të jetë një hibrid plug-in apo një kombinim i motorëve elektrikë dhe benzinë.

Platforma STLA Large dihet se funksionon me motorin me gjashtë cilindra në linjë Hurricane me dy turbo, i cili do t’i bashkohet linjës Charger më vonë këtë vit.

Motori 3-litrësh, i cili zhvillon deri në 550 kuaj fuqi, do të jetë pjesë e sistemit hibrid në modelin e ardhshëm me performancë të lartë Stelvio Quadrifoglio. Motorri aktual V6 Quadrifoglio me dy turbo zhvillon 505 kuaj fuqi.

Versionet mild hibrid ka të ngjarë të kenë një motor me katër cilindra dhe mund të përdorin konfigurimin që gjendet në Tonale plug-in hibrid.

Tonale PHEV kombinon një motor me katër cilindra 1.3 litra me turbokompresor me një motor elektrik të montuar në boshtin e pasmë për një total prej 285 kuaj-fuqi, me një bateri 12 kWh që mundëson një autonomi elektrike prej 53 kilometrash.

Alfa Romeo gjithashtu mund të “hibridizojë” motorin aktual me katër cilindra 2-litra të Stelvios.

Alfa Romeo ka konfirmuar se prodhimi i gjeneratës së ardhshme të Stelvio do të fillojë në vitin 2026. Ka të ngjarë që modeli të vijë për vitin 2027 dhe do të ekzistojë së bashku me modelin e mëparshëm Stelvio deri në fund të vitit 2026.

Çmimi pritet të rritet nga çmimi fillestar aktual prej 50,990 dollarësh, me modelin hibrid që fillon nga rreth 55,000 dollarë. Versioni elektrik duhet të jetë edhe më i shtrenjtë, me shumë mundësi me një çmim fillestar afër 70,000 dollarëve.