Alpine me një model të ri që do ta pozicionojë atë si rival të Porsche

Alpine do të kurorëzojë linjën e saj të veturave sportive elektrike me A310, që thuhet ta vendosë markën franceze krahas Porsche, Maserati dhe Lotus.

I cilësuar nga marka si “një ikonë e veturave sportive të së ardhmes”, EV i ri do të mbërrijë në vitin 2028 dhe do të shërbejë si një përfaqësues i linjës së zgjeruar tërësisht elektrike Alpine.

Linja do të mbështetet edhe nga tre EV të tjera para fundit të dekadës, të cilat mendohet se do të jenë modele që Alpine do t’i përdorë për të hyrë në tregun amerikan.

Një pikë kryesore e shitjes për A310 do të jetë platforma e re e performancës APP.

APP do të lejojë që modeli elektrik të jetë “më i lehtë se një veturë me motor me djegie”.

Ndër tjera, A310 do të adopotojë tre motorë – një në pjesën e përparme dhe dy në pjesën e pasme.

Vetura më e fuqishme e Alpine deri më sot është A110 R Ultime me shpejtësi të kufizuar në 345 kuaj fuqi, por modeli i ardhshëm elektrik ka të ngjarë ta tejkalojë atë.

Vizualisht, A310 do të adoptojë një pamje të ngjashme me A390.