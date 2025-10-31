Ambasadori i Turqisë në Mal të Zi kërkon hetim të shpejtë të sulmit me thikë

Ambasadori i Türkiyes në Mal të Zi ka bërë thirrje për një hetim të shpejtë dhe të plotë mbi një goditje me thikë të një burri vendas në kryeqytetin Podgoricë gjatë fundjavës, ku dyshohet se janë përfshirë qytetarë turq, duke theksuar se incidenti nuk duhet të shndërrohet në një provokim që synon komunitetin turk.
Duke folur më parë këtë javë në një pritje që shënonte 102-vjetorin e themelimit të Republikës së Türkiyes dhe Ditën e Republikës, Baris Kalkavan tha se ambasada pret që autoritetet malazeze “ta sqarojnë plotësisht incidentin dhe t’i nxjerrin përgjegjësit para drejtësisë sa më shpejt të jetë e mundur”.
“Është për të ardhur keq që një akt i izoluar kriminal po shndërrohet në një provokim kundër turqve”, tha ai.
“U bëj thirrje miqve tanë të rinj këtu, të cilët i përshëndesim çdo ditë në tregje, kafene dhe lagje, të mos bien pre e lojërave të disa provokatorëve. Republika e Türkiyes do të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm ligjorë dhe politikë në lidhje me këtë proces, por jam i sigurt se, me kalimin e kohës, edhe ndërgjegjja juaj do ta gjykojë atë.”
Kalkavan nënvizoi se Türkiye dhe Mali i Zi kanë mbajtur marrëdhënie diplomatike për më shumë se 146 vjet, të ndërtuara mbi themele të forta historike, dhe se paqja dhe prosperiteti i Malit të Zi janë jetike për stabilitetin në të gjithë Ballkanin.
Ai gjithashtu i bëri thirrje publikut malazez të mos lejojë që “koncepte çnjerëzore si ksenofobia, gjuha e urrejtjes dhe mentaliteti i turmës” të zënë rrënjë në vend.