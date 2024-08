AMD premton zgjidhje për performancën poshtë pritshmërive të procesorëve Ryzen 9000

Zgjidhja e parë do të vijë me përditësimin 24H2 të Windows 11-ës drejt fundit të viti dhe adreson performancën e lojërave e cila ishte më e ulët sesa pritej.

AMD së fundi lançoi seritë Ryzen 9000 duke sjellë arkitekturën e re Zen 5 tek desktopët për herë të parë. Megjithatë testuesit e parë patën vështirësi të arrinin performancën e premtuar nga AMD, diçka që vetë kompania nuk ka arritur ta adresojë përpara debutimit publik.

AMD ka bërë disa deklarata në lidhje me mospërputhjen e të dhënave duke premtuar zgjidhje.

Zgjidhja e parë do të vijë me përditësimin 24H2 të Windows 11-ës drejt fundit të viti dhe adreson performancën e lojërave e cila ishte më e ulët sesa pritej.

AMD thotë se pas këtij përditësimi përdoruesit mund të presin rritje performance mes 3 deri në 13 përqind. Sipas kompanisë nga këto përmirësime do të përfitojnë edhe procesorët Zen 3 dhe Zen 4 por rritja më e madhe do të jetë për Zen 5 dhe Ryzen 9000.

Përditësimi Windows 11 24H2 do të debutojë në Vjeshtë për publikun edhe pse testuesit mund ta provojnë më herët përmes kanaleve Insider. 24H2 është tashmë versioni i Windows 11-ës që gjendet i instaluar në kompjuterët Copilot+ Pus dhe laptopët Ryzen AI.

Megjithatë nuk ka lajme se kur këto ndryshime do të vinë për Windows 10-ën. Duhet theksuar se Windows 10-ta nuk është e optimizuar as për procesorët Intel dhe teknologjinë Thread Director dhe vështirë se AMD do të investohet në të.