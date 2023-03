Lojtari 15-vjeçar i Akademisë së Manchester United, Amir Ibragimov, është bërë viral pasi u filmua duke recituar suren Al-Furqan brenda Qendrës Trafford.

Manchester United’s 15-year-old Russian Muslim academy player, Amir Ibragimov, has gone viral after he was filmed melodiously reciting Surah Al-Furqan inside the Trafford Centre. pic.twitter.com/5zMmEGXto9

