Ana tjetër e një ish-presidenti zbuluar së fundi për publikun

Si Mossad hartoi planin për të përmbysur regjimin iranian me Ahmadinejad-in si një “Kalë Troje”
Ishte fillimi i vitit 2024 kur rektori i Universitetit të Administratës Publike Ludovika në Budapest, Profesor Gergely Deli, mori një kërkesë të papritur dhe tepër sekrete nga një zyrtar i lartë i qeverisë hungareze për të organizuar një konferencë mbi ndryshimet klimatike, duke ftuar një mysafir mjaft të papritur: Mahmoud Ahmadinejad, ish-presidentin e dënuar gjerësisht të Iranit.
Megjithatë, edhe më tronditëse ishte arsyeja e vërtetë e ftesës. Zyrtari i rrëfeu z. Deli se konferenca ishte thjesht një pretekst për Ahmadinejad-in për të mbajtur takime sekrete në Budapest me agjentë të shërbimeve të inteligjencës së Izraelit, armikut të tij të betuar.
Deli e dinte se një ftesë e tillë mund të dëmtonte si reputacionin e tij ashtu edhe atë të universitetit. Por, siç tha më vonë në një intervistë, ai besonte se duke vepruar kështu mund të ndihmonte në shpëtimin e jetëve.
“Kur dy armiq duan të flasin me njëri-tjetrin, gjëja më e mirë që mund të bësh është të lehtësosh atë dialog,” shpjegoi ai.
Rekrutimi dhe plani i përmbysjes
Vizita e Ahmadinejad-it në vitin 2024 dhe një e dytë vitin pasardhës ishin pjesë e një operacioni shumëvjeçar nga inteligjenca izraelite. Qëllimi ishte që ish-presidenti të shndërrohej në një “aset” informativ për Mossad-in dhe, kur të vinte koha e duhur, ta instalonin atë si udhëheqësin e ri të Iranit. Ky informacion u konfirmua nga zyrtarë amerikanë dhe iranianë që folën me Neë York Times.
Arrestimi i Ahmadinejad-it ishte një përparësi kaq e lartë për Tel Aviv-in saqë shefi i atëhershëm i Mossad-it, David Barnea, udhëtoi personalisht në kryeqytetin hungarez në vitin 2024 për t’u takuar me të. Menjëherë pas kësaj, inteligjenca izraelite informoi CIA-n për kontaktet e saj me ish-udhëheqësin e linjës së ashpër të Teheranit.
Vendimi i Izraelit për të mbështetur një plan ndryshimi regjimi për Ahmadinejad-in është një kthesë ironike në histori. Ky është një njeri që, gjatë mandatit të tij, përshpejtoi programin bërthamor të Iranit, bëri thirrje vazhdimisht për shkatërrimin e Izraelit dhe mohoi Holokaustin. Sipas burimeve amerikane, Izraeli ka financuar fshehurazi shpenzimet e strehimit dhe udhëtimit të Ahmadinejad-it vitet e fundit, ndërsa agjentët e tij janë takuar rregullisht me të jashtë vendit.
Arratisja dhe kapja e dështuar
Operacioni kulmoi në fund të shkurtit të këtij viti – gjatë ditëve të para të konfliktit ushtarak SHBA-Izrael me Iranin – me një përpjekje të guximshme për ta shpëtuar ish-udhëheqësin, i cili jetonte nën mbikëqyrje të ngushtë në Teheran. Plani ishte të niste një kryengritje për të përmbysur regjimin dhe për të marrë vetë pushtetin. Por plani dështoi.
Më 28 shkurt, një sulm ajror izraelit goditi kompleksin e Ahmadinejad-it, duke synuar kompleksin e rojes së tij personale dhe automjetin e tij të blinduar. Menjëherë pas sulmit, një Peugeot i zi mbërriti në vendngjarje, mori Ahmadinejad-in dhe u zhduk me shpejtësi të lartë. Burimet thonë se automjeti drejtohej nga agjentë të Mossad-it, të cilët e çuan atë në një vendstrehim brenda Iranit.
Megjithatë, ish-presidenti u duk thellësisht i shqetësuar nga kthesa e ngjarjeve dhe i zhgënjyer nga plani izraelit. Në rrethana të paqarta, ai u largua nga vendstrehimi dhe nuk u pa më kurrë deri të hënën pasuese, kur u rishfaq shkurtimisht në funeralin e Udhëheqësit Suprem Ajatollah Ali Khamenei.
Sot, Ahmadinejad-i është në duart e shërbimeve të sigurisë të Gardës Revolucionare dhe është nën arrest shtëpiak, pasi autoritetet iraniane tani kanë zbuluar rrëmujën e kontakteve të tij me Izraelin.
Plani i grushtit të shtetit përfshinte gjithashtu pajisjen dhe trajnimin e rebelëve kurdë në Irakun verior(ata të cilët u pritën së fundi nga Rama në Kryeministri), të cilët do të pushtonin Iranin perëndimor drejt kryeqytetit, një veprim që në fund të fundit nuk u materializua kurrë. “Ishte një seri operacionesh speciale shumë specifike që do të kryheshin, dhe Ahmadinejad ishte pjesë e atij plani”, konfirmoi në maj Tamir Hayman, ish-kreu i inteligjencës ushtarake të Izraelit (IDF).
Transformimi i një ndjekësi të vijës së ashpër
Gjatë presidencës së tij (2005–2013), Ahmadinejad ishte ndjekësi më i shquar i vijës së ashpër i Iranit, i njohur për ekzekutimet masive të disidentëve dhe shtypjen e dhunshme të protestave të vitit 2009.
Megjithatë, pasi u largua nga detyra, ai e ndryshoi rrënjësisht profilin e tij.
Ai bëri një kthesë… drejt moderimit, ndërsa filloi të jepte intervista duke mbrojtur kulturën pop, duke kritikuar dhunën e mekanizmave shtypës dhe duke akuzuar klasën sunduese për korrupsion. Ai ndryshoi pamjen e tij, duke zëvendësuar xhaketën e tij karakteristike kaki me kostume të shtrenjta, e shkurtoi mjekrën, bëri ndërhyrje kirurgjikale (Botox) dhe filloi të mësonte anglisht.
Në të njëjtën kohë, ai fitoi ndikim të madh midis klasave punëtore, duke organizuar takime të përditshme me qytetarët në zyrën e tij në Teheran.
“Ahmadinejad-i nuk do ta bënte këtë për para. Ai ka gjendje financiare. E bëri për pushtet. Ai donte të kthehej në krye të vendit”, komentoi Abdolreza Davari, një ish-këshilltar i ngushtë i tij.
Sipas njerëzve pranë tij, Ahmadinejad-i ishte zhgënjyer me sistemin e Republikës Islamike pasi u skualifikua nga kandidimi për president tre herë. Ai besonte se nëse shpërthente lufta, amerikanët dhe izraelitët do të zgjidhnin një politikan në mërgim që nuk e njihte vendin, duke e çuar Iranin drejt destabilizimit. Ai e shihte veten si një “reformator në stilin e Boris Jelcinit” dhe u premtoi aleatëve të tij se nëse ai vinte në pushtet, Irani do ta njihte Izraelin dhe do të normalizonte marrëdhëniet përmes “Marrëveshjeve të Abrahamit”.
Kontakte të dyshimta jashtë vendit
Kundërzbulimi iranian kishte filluar të dyshonte tek Ahmadinejad-i që në vitin 2017, kur ai filloi t’i dërgonte letra publike Donald Trump dhe Princit të Kurorës Saudite Mohammed bin Salman.
Kontaktet e para me agjentët izraelitë duket se kanë ndodhur në vitin 2023 gjatë një udhëtimi në Guatemalë. Autoritetet e sigurisë në Teheran ishin përpjekur ta pengonin atë të largohej nga vendi, duke provokuar një protestë ulur për disa orë nga ish-presidenti në aeroport, e cila mori vëmendje të gjerë në mediat sociale përpara se ai të lejohej më në fund të fluturonte.
Udhëtimi i parë në Budapest pasoi në vitin 2024. Hungaria e Viktor Orbán-it mbajti marrëdhëniet më të ngushta me Izraelin se çdo shtet tjetër evropian. Në qershor 2025, Ahmadinejad-i u kthye në Universitetin Ludovika, vetëm disa ditë para shpërthimit të luftës.
Gjatë atij udhëtimi, truprojat e tij iranianë raportuan se Ahmadinejad-i kishte arritur t’i shpëtonte vëmendjes së tyre të paktën dy herë dhe të zhdukej për orë të tëra. Kur iu kërkua një shpjegim, ai pretendoi se po takohej me profesorë universiteti. Në konferencë, Ahmadinejad-i i habiti të gjithë duke folur në anglisht dhe për herë të parë duke lënë jashtë vargjet standarde kuranore me të cilat i fillonte gjithmonë fjalimet e tij, duke zgjedhur në vend të kësaj të fliste për “njerëzimin e përbashkët” dhe “rendin e ri botëror”.
Në funeralin e fundit të Khamene-it, Ahmadinejad-i u shfaq i rraskapitur, i veshur me një xhaketë të trashë pavarësisht temperaturave të larta, me një maskë kirurgjikale në fytyrë. Ai qëndroi i heshtur, me kokën ulur, plotësisht i rrethuar nga roje sigurie. Ndryshe nga ish-presidentët e tjerë, ai ishte i vetmi që lejohej të ishte i pranishëm, ndoshta në paraqitjen e tij të fundit publike para se të çohej përsëri në izolim. /tesheshi.com/