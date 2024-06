Anglia ka dëshpruar në ndeshjen e dytë të fazës së grupeve në Kampionatin Evropian, duke barazuar me Danimarkën.

Rezultati përfundimtar në ”Deutsche Bank Park”, në Frankfurt, ishte i barabartë 1-1.

Harry Kane i dha epërsinë Anglisë në minutën e 18-të.

Shifrat i barazoi Morten Hjulmand në minutën e 34-të, me një supergol nga distanca.

Anglia vazhdon të jetë lidere në Grupin C, me katër pikë, e ndjekur nga Sllovenia dhe Danimarka me nga dy pikë, kurse Serbia është e fundit me 0 pikë./