Anija turke e shpimit “Abdulhamid Han” përgatitet për mision të ri në Detin e Zi

Anija e katërt e shpimit në det të thellë e Türkiyes “Abdulhamid Han”, po përgatitet të fillojë shpimet në pusin Turkali-33 në Detin e Zi, pas përfundimit të operacioneve në Goktepe-3, ku kontribuoi në zbulimin e rezervave të mëdha të gazit natyror.
Që nga hyrja në përdorim operativ në gusht 2022, “Abdulhamid Han” ka kryer nëntë operacione në Mesdhe dhe Detin e Zi, duke luajtur një rol kyç në përpjekjet e Türkiyes për të eksploruar naftë dhe gaz në zonat bregdetare.
Misioni i saj i parë u zhvillua në pusin Yorukler-1 në Detin Mesdhe, i cili ishte një hap i rëndësishëm në përpjekjen e Türkiyes për pavarësi energjetike.
Pasi përfundoi punën në Mesdhe, anija kaloi nëpër Ngushticën e Bosforit më 2 gusht 2024, për të filluar punën në pusin Goktepe-3 në Detin e Zi, ku puna përfundoi më 19 maj 2025.
Në maj, Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan njoftoi zbulimin e 75 miliardë metrave kub gaz natyror gjatë operacioneve në Detin e Zi.
Zbulimi u bë nga “Abdulhamid Han” në një thellësi prej afërsisht 3.500 metrash.
Pusi Goktepe-3 ndodhet në fushën Goktepe, rreth 69 kilometra në perëndim të fushës Sakarya dhe 165 kilometra nga bregu.
Zbulimi pritet të forcojë më tej sigurinë energjetike të Türkiyes dhe të mbështesë ambiciet e saj për t’u bërë një qendër rajonale energjetike.
Abdullhamid Han tani po përgatitet për një mision të ri në pusin Turkali-33, gjithashtu brenda fushës së gazit Sakarya.
Politika e vendosur energjetike e Türkiyes vazhdon të rrisë ndikimin strategjik të vendit në Detin e Zi, Mesdheun Lindor dhe Afrikën Lindore.
Türkiyes planifikon të bashkëpunojë në eksplorimin e naftës dhe gazit me disa partnerë rajonalë, përfshirë Somalinë, Pakistanin, Azerbajxhanin, Hungarinë, Irakun dhe Libinë.
Kohët e fundit, Türkiye shtoi dy anije të reja në flotën e saj, përveç katër anijeve ekzistuese sizmike dhe një njësie lundruese prodhimi gazi, duke forcuar kështu aftësitë e saj të eksplorimit dhe shpimit në det të hapur.