Aparatet e dëgjimit mund të ndihmojnë në uljen e rrezikut të demencës, zbulon studimi!

Studimi ofron provat më të mira ende për të sugjeruar që aparatet e dëgjimit mund të zbusin ndikimin e mundshëm të humbjes së dëgjimit në demencë. Mbajtja e aparateve të dëgjimit mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të demencës, sipas një studimi të madh dhjetëvjeçar, i cili sugjeron se trajtimi i hershëm i humbjes së dëgjimit mund të ndihmojë në uljen e barrës globale të sëmundjes.

Demenca është një nga kërcënimet më të mëdha shëndetësore në botë. Numri i njerëzve që jetojnë me këtë gjendje në mbarë botën parashikohet të trefishohet në 153 milionë deri në vitin 2050, dhe ekspertët kanë thënë se ai paraqet një kërcënim të madh dhe në rritje të shpejtë për sistemet e ardhshme shëndetësore dhe të kujdesit social në çdo komunitet, vend dhe kontinent. Njerëzit me humbje të dëgjimit që nuk përdorin aparat dëgjimi mund të kenë një rrezik më të lartë të demencës sesa njerëzit pa humbje dëgjimi, sugjeron hulumtimi. Por sipas studimit të ri, përdorimi i një aparati dëgjimi mund ta zvogëlojë këtë rrezik në të njëjtin nivel me njerëzit pa humbje dëgjimi.

Gjetjet u botuan në revistën e shëndetit publik The Lancet. Ai vjen pasi Komisioni Lancet për parandalimin, ndërhyrjen dhe kujdesin e demencës, i publikuar në vitin 2020, sugjeroi se humbja e dëgjimit mund të lidhet me rreth 8% të rasteve të demencës në mbarë botën. “Dëshmitë po ndërtojnë se humbja e dëgjimit mund të jetë faktori rreziku i modifikueshëm më me ndikim për demencën në mes të jetës, por efektiviteti i përdorimit të aparatit të dëgjimit në reduktimin e rrezikut të demencës në botën reale ka mbetur i paqartë,” tha Prof Dongshan Zhu. i Universitetit Shandong, Kinë.

Studimi ynë ofron provat më të mira deri më tani për të sugjeruar se aparatet e dëgjimit mund të jenë një trajtim minimal invaziv dhe me kosto efektive për të zbutur ndikimin e mundshëm të humbjes së dëgjimit në demencë.

Studiuesit shikuan të dhënat nga 437,704 njerëz që morën pjesë në studimin e Biobank në Mbretërinë e Bashkuar. Mosha mesatare ishte 56 vjeç dhe koha mesatare e ndjekjes ishte 12 vjet. Studiuesit zbuluan se krahasuar me njerëzit me dëgjim normal, ata me humbje dëgjimi që nuk përdornin aparate dëgjimi kishin një rrezik 42% më të lartë të demencës nga të gjitha shkaqet. Nuk kishte rrezik në rritje te njerëzit që përdornin aparate dëgjimi. Ky është afërsisht i barabartë me një rrezik prej 1.7% të demencës tek njerëzit me humbje dëgjimi që nuk përdorin aparate dëgjimi, krahasuar me 1.2% në mesin e atyre pa humbje dëgjimi ose që po përjetojnë humbje dëgjimi, por që përdorin pajisjet, thanë studiuesit.

Afro katër të pestat e njerëzve që përjetojnë humbje dëgjimi nuk përdorin aparate dëgjimi në Mbretërinë e Bashkuar. Humbja e dëgjimit mund të fillojë herët në të 40-at dhe ka prova që rënia graduale njohëse përpara një diagnoze të demencës mund të zgjasë 20 deri në 25 vjet. Gjetjet tona theksojnë nevojën urgjente për futjen e hershme të aparateve të dëgjimit kur dikush fillon të përjetojë dëmtim të dëgjimit. Një përpjekje grupore nga e gjithë shoqëria është e nevojshme, duke përfshirë rritjen e ndërgjegjësimit për humbjen e dëgjimit dhe lidhjet e mundshme me demencën, rritjen e aksesit në aparatet e dëgjimit duke ulur koston dhe më shumë mbështetje për punonjësit e kujdesit parësor për të kontrolluar dëmtimin e dëgjimit, për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të ofruar. trajtim të tillë si montimi i aparateve të dëgjimit.

Robert Howard, profesor i psikiatrisë së pleqërisë, në University College London, i cili nuk ishte i përfshirë në studim, tha:

Ky është një studim i madh dhe i kryer mirë, por ne duhet të kujtojmë gjithmonë se lidhja nuk është e njëjtë me shkakun. Jam skeptik që përdorimi i aparateve të dëgjimit mund të konsiderohet për të parandaluar demencën. Më duket më e besueshme që shoqata të reflektojë se individët në rrugën e tyre drejt zhvillimit të demencës luftojnë për të marrë ose përdorur aparate dëgjimi. Por aparatet e dëgjimit janë të rëndësishme në reduktimin e izolimit dhe rritjen e cilësisë së jetës, kështu që ne duhet të inkurajojmë përdorimin e tyre gjithsesi.