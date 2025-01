Apple është gati të bëjë histori – vlera e kompanisë po i afrohet një shifre rekord

Në fillim të gushtit 2018, pas një gare mes Amazon dhe Apple, kjo e fundit u bë kompania e parë publike amerikane që arriti një vlerësim prej një trilion dollarësh.

Aksionet e Apple vazhduan të rriten dhe në gusht 2020, stoku i gjigantit të teknologjisë ishte i pari që arriti në dy trilion dollarë.

Trendi rritës vazhdoi me disa ndryshime herë pas here dhe Apple u bë kompania e parë amerikane e tregtuar publikisht me një vlerësim prej tre trilion dollarësh në janar 2022.

Tani, mediat e huaja bënë të ditur se ajo po i afrohet nivelit tjetër të vlerësimit.

Apple tani ka një kapitalizim tregu prej 3,87 trilionë dollarë, ndërsa duket të bëhet kompania e parë amerikane e tregtuar publikisht me vlerë 4 trilion dollarë.