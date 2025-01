Apple ka një njoftim misterioz për të bërë fundjavën e ardhshme

Apple është duke ngacmuar një njoftim misterioz që do të bëjë gjatë fundjavës së parë të 2025, 4 janar dhe 5 janar.

Gjiganti i teknologjisë ka drejtuar një fushatë reklamash që tregon skena nga shfaqje të ndryshme të Apple TV+ me etiketën “See for yourself” të mbivendosur mbi imazhin.

Por, pavarësisht promovimeve, nuk është e qartë saktësisht se çfarë planifikon të njoftojë Apple javën e ardhshme, shkruajnë mediat e huaja.

Me Apple duke përdorur etiketën “See for yourself”, disa besojnë se kompania do t’i lejojë të gjithë të shohin Apple TV+ falas gjatë fundjavës së parë të vitit të ri.

Kjo pasi në vitin 2020, Apple lejoi këdo që të shikonte përmbajtje të caktuara të Apple TV+ falas gjatë një periudhe kohe të kufizuar.