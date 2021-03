Apple mban online konferencën vjetore të zhvilluesve

Arsyeja pse kompania do ta organizojë tërë konferencën online është pikërisht pandemia e Covid-19 e cila vijon edhe sot përbëjë kërcënim.

Apple lajmëroi ditën e sotme se konferenca vjetore e zhvilluese WWDC do të bahet më 7-11 Qershor këtë vit do të jetë plotësisht virtual.

Lajmi nuk përmban asnjë informacion në lidhje me atë çfarë ka rezervuar konferenca e këtij viti. Zakonisht është ai momenti kur kompania paralajmëron ndryshimet që po vinë në iOS, iPadOS, macOS, tvOS dhe watchOS por nganjëherë kemi edhe surpriza hardueri.

Vitin e kaluar kompania foli konkretisht për procesorët Apple. Me tranzicionin nga procesorët Intel dhe në Apple që është në proces e sipër, me shumë gjasa do të mësojmë akoma më shumë rreth këtij progresi.