Apple mund të lansojë një iMac me M3 që në gjysmën e dytë të vitit 2023

Sipas analistit të Bloomberg, Mark Gurman, Apple po përgatitet që ta lansojë një iMac të ri me madhësi prej 24 inçëve në fillimin e gjysmës së dytë të këtij viti.

Duke shkruar në buletinin e tij Power On, Gurman raporton se zhvillimi i dy modeleve të reja iMac ka arritur “një fazë të fundit”, me Apple së fundmi duke filluar testet e prodhimit.

Gurman pret që prodhimi në vëllim i iMac 2023 nuk do të fillojë për të paktën tre muaj të tjerë, por lajmi i mirë është se modelet e rifreskuara do të kenë një sërë përmirësimesh.

Më e rëndësishmja është se iMac 2023 thuhet që do të përfshijë sistemin e gjeneratës së ardhshme të çipit M3 të Apple.

Gurman vëren se çipi i ri ka të ngjarë të ofrojë përfitime të konsiderueshme të performancës dhe efikasitetit të energjisë duke pasur parasysh se pritet të përfitojë nga procesi i ardhshëm 3nm i TSMC, raporton Yahoo News, transmeton Telegrafi.

Ndryshimet e tjera mund të përfshijnë komponentët e brendshëm të iMac, disa prej të cilave thuhet se janë hequr nga Apple.

Gurman shton se kompania gjithashtu po planifikon që të përdorë një proces “tjetër” të prodhimit për vendosjen e mbështetëses të iMac-ut.

Thënë kështu, iMac-u i ri do të ketë ende një ekran me madhësi prej 24 inç dhe do të vijë në të njëjtat ngjyra si paraardhësi i tij i vitit 2021.

Krahas një iMac të ri, Gurman thotë se kompania është gati të lëshojë variantin me madhësi prej 15 inç të MacBook Air të përfolur prej kohësh, si dhe një rifreskim të modelit 13 inç dhe të tij të parë Apple Silicon Mac Pro.

Ai pret që Mac-ët e përfolur do të mbërrijnë nga fundi i pranverës dhe maksimumi dikur gjatë verës. Më pak e qartë është nëse MacBook Air-ët e ri do të kenë të integruar çipat M3. Gurman spekulon se “të paktën” modeli 13 inç mund të shfaqë çipin më të fundit të Apple, duke qenë se kompania tashmë ofron një version M2 të “ultraportable”.