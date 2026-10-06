Apple mund të prezantojë më 13 tetor pajisjen e shumëpritur HomePad

Apple mund të jetë gati të prezantojë më në fund një nga pajisjet më të përfolura të viteve të fundit. Sipas një raporti të ri nga Mark Gurman i Bloomberg, kompania pritet të lançojë më 13 tetor pajisjen e saj të re për shtëpinë inteligjente, e njohur deri tani si HomePad.
Pajisja, e koduar brenda Apple si J490, pritet të jetë në qendër të strategjisë së kompanisë për shtëpinë inteligjente dhe do të kombinojë funksionet e një ekrani inteligjent me ato të një altoparlanti dhe qendre kontrolli.
HomePad pritet të ketë një ekran rreth 6 inç, i cili mund të montohet në mur ose të vendoset mbi një tavolinë. Pajisja do të jetë afërsisht po aq e trashë sa një iPhone dhe do të ketë korniza të ngjashme me ato të iPad-ëve të gjeneratave të mëparshme.
Në versionin për tavolinë, ekrani do të vendoset mbi një bazë të rrumbullakët metalike ku do të ndodhen altoparlantët dhe mikrofonat, ndërsa një krah metalik do ta mbajë ekranin dhe do të lejojë ndryshimin e këndit të tij.
Versioni që montohet në mur do të ketë një bazë më të hollë.
HomePad nuk pritet të ketë bateri. Pajisja do të furnizohet përmes USB-C dhe, sipas raportit, mund të ofrohet vetëm në një variant me përfundim gri standard të aluminit të Apple.
Ndërfaqja do të jetë e ngjashme me atë të iPad-it, me aplikacionet që mund të përdorin një strukturë me dy panele. Pajisja do të mund të kontrollojë produktet e shtëpisë inteligjente, të kryejë video-thirrje, të luajë muzikë dhe të shfaqë fotografi në formë slideshow.
Një tjetër funksion do të jetë komunikimi intercom, duke e lejuar përdoruesin të komunikojë me persona të tjerë në ambiente të ndryshme të shtëpisë.
HomePad pritet gjithashtu të përdorë njohjen e zërit dhe të fytyrës, në mënyrë që të identifikojë personin që po e përdor dhe të përshtatë përvojën sipas tij.
Pjesë e rëndësishme e pajisjes do të jetë edhe Siri i ri me inteligjencë artificiale, i cili pritet të mbështetet nga të tre produktet e reja që Apple po përgatit për ekosistemin e shtëpisë.
Krahas HomePad, Apple pritet të prezantojë edhe një HomePod mini të përditësuar dhe një Apple TV 4K të ri. HomePod mini aktual daton që nga viti 2020, ndërsa Apple TV 4K aktual nga viti 2022.
Nëse informacionet rezultojnë të sakta, Apple më në fund do të hyjë në një kategori ku prej vitesh konkurrojnë pajisje si Google Nest Hub dhe Amazon Echo Show – por me një qasje të integruar me ekosistemin e iPhone, iPad dhe Apple TV.