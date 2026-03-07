Apple Music prezanton etiketat “transparente” për muzikën e krijuar me inteligjencën artificiale

Platforma e transmetimit Apple Music planifikon të shtojë etiketa të veçanta që nxjerrin në pah se kur dhe si përdoret inteligjenca artificiale në krijimin e një vepre muzikore, në një përpjekje për të përmirësuar transparencën në industrinë e muzikës.
Apple po përgatitet të prezantojë etiketa të reja “transparence” në shërbimin e saj të transmetimit Apple Music, të cilat do të tregojnë nëse dhe në çfarë mase është përdorur inteligjenca artificiale në krijimin e një kënge.
Sipas informacionit të dhënë nga Music Business Worldwide, kompania ka informuar partnerët e saj të industrisë muzikore nëpërmjet një buletini informativ rreth futjes së një sistemi të ri meta të dhënash që do të ofrojë një kuptim më të mirë se si përdoret inteligjenca artificiale në një vepër muzikore.
Etiketat e reja mund të shtohen nga kompanitë diskografike ose shpërndarësit dhe do të tregojnë nëse inteligjenca artificiale është përdorur në elementë të ndryshëm të një kënge, siç është kopertina, vetë kënga, kompozimi ose teksti dhe videoklipi shoqërues.
Kompania ka sqaruar se një vepër duhet të etiketohet si produkt i IA-së kur një “pjesë e konsiderueshme” e saj është krijuar duke përdorur këtë teknologji. Fillimisht, përzgjedhja e etiketave përkatëse do të bëhet manualisht nga shtëpitë diskografike ose shpërndarësit. Megjithatë, sipas informacionit, këto etiketa pritet të bëhen të detyrueshme në të ardhmen për përmbajtjen e re të ngarkuar në platformë.
Apple theksoi se, ndërsa industria e muzikës vazhdon të përcaktojë rregullat për përmbajtjen e gjeneruar nga IA, platforma e saj do të jetë e përkushtuar për të ruajtur një mjedis të drejtë dhe të ekuilibruar për të gjithë krijuesit dhe ofruesit e përmbajtjes.
Në një mesazh informues për partnerët e saj, kompania i quajti etiketat e reja “një hap të parë konkret drejt transparencës që i nevojitet industrisë, me qëllim krijimin e praktikave dhe politikave të përbashkëta që funksionojnë për të gjithë”.
Megjithatë, ende nuk është e qartë se cilat do të jenë pasojat për shtëpitë diskografike ose shpërndarësit që nuk zbulojnë përdorimin e IA-së në një vepër muzikore. Gjithashtu është e paqartë se kur saktësisht etiketat e reja do të zbatohen plotësisht në platformë.
Në të njëjtën kohë, shërbimi i transmetimit Deezer po përpiqet të zbulojë përmbajtje të gjeneruar nga IA përmes mjetit të vet të zbulimit të IA-së, megjithëse besueshmëria e sistemeve të tilla është ende në pikëpyetje.
Si rezultat, Spotify njoftoi së fundmi rregulla të reja për të parandaluar imitimin e artistëve në postimet muzikore, por ende nuk e ka sqaruar plotësisht qëndrimin e tij mbi dallimin midis muzikës së gjeneruar nga IA dhe muzikës së prodhuar ekskluzivisht nga njerëzit