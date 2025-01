Apple ndërpret shitjen e pajisjeve me portën Lightning në Europë

Direktiva Europiane 2022/2380 hyn në fuqi prej ditës së sotme, një përpjekje e BE-së për të reduktuar mbetjet elektronike dhe adresuar fragmentimin e tregut.

Apple nuk shet më seritë iPhone SE dhe iPhone 14 në Europë – telefonët e fundit që kishin portën Lightning të Apple – ndërsa Bashkimi Europian e ka bërë të detyrueshme që të përdoren portat USB-C.

Direktiva Europiane 2022/2380 hyn në fuqi prej ditës së sotme, një përpjekje e BE-së për të reduktuar mbetjet elektronike dhe adresuar fragmentimin e tregut.

iPhone SE, iPhone 14 dhe iPhone 14 Plus së bashku me tastierën Magic Keyboard me Lightning janë tërhequr nga dyqanet online të Apple në Holandë, Francë, Norvegji dhe Gjermani.

Të njëjtat pajisje ende janë në shitje në SHBA dhe vendet e tjera të botës jashtë Bashkimit Europian. Një iPhone SE me USB-C dhe ekran OLED është spekuluar se do të vijë në 2025.

Përveç portës USB-C, direktiva Europiane kërkon që pajisjet të ofrojnë mbështetje për teknologjinë e karikimit të shpejtë në standardin USB PD.