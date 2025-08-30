Apple po punon në tri ‘ridizajnime të mëdha’ të iPhone dhe ‘më i madhi’ do të ndodhë më 2027?

iPhone ka qenë pothuajse njësoj si iPhone 12, por kjo mund të ndryshojë së shpejti.
Sipas Mark Gurman të Bloomberg, Apple më në fund do të sjellë disa ndryshime të mëdha në dizajn në linjën e iPhone.
Në buletinin e tij Power On, Gurman raporton se Apple ka planifikuar tre vjet ridizajnime të mëdha të iPhone duke filluar me iPhone 17 Air që pritet të lansohet muajin tjetër, shkruan gsmarena.
Modeli i hollë Air thuhet se do të zëvendësojë variantin iPhone 16 Plus.
Thuhet se iPhone 17 Air ofron një kamerë të vetme në pjesën e pasme dhe do të ketë modemin e parë të Apple.
Ai do të ofrojë një bateri më të vogël dhe asnjë vend fizik për kartë SIM.
iPhone 17 do të duket i ngjashëm me iPhone 16, por iPhone 17 Pro dhe 17 Pro Max do të kenë një modul të ridizajnuar të kamerës së pasme.
Në vitin 2026, Apple do të lansojë iPhone-in e palosshëm, thekson më tej Gurman.
Thuhet se është i koduar me emrin V68 dhe do të ketë katër kamera në total – dy në pjesën e pasme, një në pjesën e jashtme dhe një brenda.
Prototipet po testohen në ngjyra të zeza dhe të bardha, me modelin e palosshëm të vendosur për të funksionuar me modemin e personalizuar C2 të Apple.
Për ekranin e brendshëm, thuhet se Apple do të përdorë një panel me prekje, i cili duhet të ndihmojë në minimizimin e palosjes, duke përmirësuar njëkohësisht saktësinë e prekjes.
Së fundmi, në vitin 2027, Apple thuhet se do të lansojë iPhone 20 me një dizajn krejtësisht të ri prej xhami të lakuar për të përkujtuar 20-vjetorin e iPhone.
Ai thuhet se do të jetë një ridizajnim i madh dhe do të jetë shumë ndryshe nga ajo që jemi mësuar tani.