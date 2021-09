Apple prezanton iPad -in e ri dhe iPad mini 5G

Produkti i parë i madh i Apple që u zbulua në ngjarje ishte versioni i fundit i iPad dhe një iPad Mini me aftësi 5G.

Më poshtë gjeni vështrim në disa nga specifikat e pajisjeve teknologjike:

iPad -i

iPad përmban një çip të fuqishëm të series A13 me 20% performancë më të shpejtë, për të cilën Apple thotë se është 3 herë më i shpejtë se Chromebook. Ai vjen me një kamerë 12MP me Center Stage-e cila përdor mësimin e makinerisë për të rregulluar kamerën e përparme gjatë thirrjeve video FaceTime.

Kushton 329 dollarë për 64 GB hapësirë ruajtëse-dyfishi i hapësirës ruajtëse që zakonisht rezervohet në një iPad të nivelit fillestar.

iPad Mini

IPad mini 8.3 inç tani vjen me korniza më të vogla, ekranin e retinës Liquid të Apple, hapësirë për USB-C, mbështetje magnetike për Apple Pencil dhe ngjyra të reja. Fillon nga 499 dollarë.