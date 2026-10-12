Apple shkurton porositë për iPhone 18 Pro për shkak të kërkesës së ulët?

Apple u ka kërkuar disa furnizuesve të ulin prodhimin e komponentëve për modelet e sapolansuara iPhone 18 Pro dhe iPhone 18 Pro Max, pasi rritja e kostove të çipave të memories dhe shtrenjtimi i produkteve kanë ulur kërkesën e konsumatorëve, raportoi të premten Nikkei Asia.
Kompania prodhuese e iPhone ka adoptuar një qasje më të kujdesshme sa u përket dërgesave që nga fillimi i shtatorit, duke shkurtuar me të paktën 15% porositë e komponentëve për muajin tetor krahasuar me sasinë e kërkuar fillimisht, raportoi Nikkei, duke cituar burime të njohura me çështjen.
Megjithatë, Reuters shkruan se nuk mundi ta verifikonte menjëherë raportin.
Kompanitë e teknologjisë kanë siguruar kapacitete të avancuara për prodhimin e çipave dhe çipa memorieje për të furnizuar qendrat e të dhënave të Inteligjencës Artificiale (AI), duke shkaktuar mungesa dhe rritje çmimesh që pritet të tkurrin tregjet e kompjuterëve personalë dhe të telefonave inteligjentë këtë vit.
Apple rriti çmimet e iPad dhe MacBook në qershor, duke deklaruar se nuk mund t’i mbronte më klientët nga kostot e larta të çipave të memories dhe ruajtjes së të dhënave, të nxitura nga zgjerimi i qendrave të të dhënave për industrinë e AI.
Kërkesa për pajisje ka qenë më e dobët nga fundi i gushtit deri në tetor, por kjo mund të lidhet me ndryshimin e kalendarit të lansimit të modeleve iPhone nga ana e Apple, raportoi Nikkei.
Muajin e kaluar, Apple prezantoi gjeneratën më të fundit të telefonit të saj kryesor, me modelet iPhone 18 Pro dhe 18 Pro Max, krahas telefonit të saj të palosshëm, Duo.
Çmimet fillestare për iPhone 18 Pro dhe Pro Max janë përkatësisht 1,199 dhe 1,299 dollarë, një rritje prej 100 dollarësh krahasuar me çmimet fillestare të iPhone 17 Pro dhe Pro Max.
Ndërsa në iPhone dhe produkte të tjera shtohen gjithnjë e më shumë veçori të AI, kërkesa e Apple për memorie me performancë të lartë është rritur, duke forcuar rolin strategjik të furnizuesve në mes të një mungese globale.