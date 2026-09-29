Apple Watch Series 12 – çfarë sjell gjenerata e re

Apple Watch Series 12 sjell një sërë përmirësimesh të reja, edhe pse në pamje të parë nuk dallon shumë nga gjeneratat e mëparshme. Ndryshimet kryesore janë te sensorët, përpunimi i të dhënave dhe funksionet e lidhura me shëndetin.
Modeli vjen në dy madhësi, 42 dhe 46 milimetra. Versioni 46-milimetërsh, i cili është testuar, ofron ekran më të madh dhe më të lexueshëm, ndërsa mbetet relativisht komod për përdorim gjatë gjithë ditës.
Një nga funksionet kryesore është monitorimi i gjumit. Ora regjistron kohën dhe fazat e gjumit dhe i paraqet të dhënat në mënyrë të thjeshtë, duke i integruar ato me informacionet e tjera shëndetësore.
Apple ka përmirësuar edhe sistemin e sensorëve në pjesën e pasme të orës. Pajisja mund të monitorojë parametrat e zemrës dhe të mbledhë të dhëna gjatë gjithë ditës.
Një funksion i ri është Readiness, i cili përdor të dhënat për gjumin, aktivitetin dhe parametrat e tjerë për të krijuar një pasqyrë të gjendjes së përdoruesit dhe nivelit të gatishmërisë për ditën.
Për sa i përket performancës, Apple Watch Series 12 përdor çipin S11. Menytë dhe aplikacionet funksionojnë shpejt dhe pa vonesa të dukshme, ndërsa ndërveprimi me pajisjen është i rrjedhshëm.
Bateria mbetet një nga kompromiset e kësaj ore. Gjatë testimit, ajo zgjati rreth dy ditë, ndërsa karikimi është relativisht i shpejtë dhe mundëson disa orë përdorim pas një karikimi të shkurtër.
Series 12 nuk sjell një ndryshim radikal në dizajn, por përmirësimet e brendshme janë më të rëndësishme. Apple duket se po e zhvendos fokusin gjithnjë e më shumë te monitorimi shëndetësor dhe analiza e të dhënave.
Çmimi i Apple Watch Series 12 nis nga rreth 59 mijë dinarë. Për përdoruesit me modele më të vjetra, përmirësimet mund të jenë më të dukshme, ndërsa ata me modele të reja mund të mos kenë nevojë për një ndërrim të menjëhershëm.
Në përgjithësi, Apple Watch Series 12 ruan konceptin e njohur të Apple, por e përmirëson atë me sensorë më të avancuar, funksione të reja shëndetësore dhe performancë më të mirë. Bateria rreth dyditore mbetet një nga kufizimet kryesore të pajisjes.