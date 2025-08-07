Ardon Jashari bëhet mesfushori i tretë më i shtrenjtë në histori të Milanit – kjo është top dhjetëshja

Mesfushori shqiptar, Ardon Jashari po sfidon Charles De Ketelaere për rekordin e transferimit më të shtrenjtë të dalë nga futbolli belg ndonjëherë.
Faktori vendimtar që do të ndryshojë balancën e fuqisë do të jenë bonuset, ndërsa mesfushori shqiptar zë vendin e tretë midis mesfushorëve më të shtrenjtë në historinë e Milanit.
Rekordi në këtë kategori ka qenë në fuqi për 24 vjet dhe mbetet i sigurt për këtë afat kalimtar. Rui Costa mbetet lojtari për të cilin kuqezinjtë kanë shpenzuar më shumë, plotë 41.32 milionë euro.
Dhe, për momentin, në varësi të faktit nëse bonuset plotësohen apo jo, vendi i dytë mbetet me Lucas Paqueta, për të cilin tifozët e Milanit kanë kujtime më pak të lumtura sesa nga portugezi.
Por, le të hedhim një vështrim të detajuar te 10 mesfushorët më të shtrenjtë të Milan, një renditje që përfshin edhe lojtarë të tjerë nga skuadra aktuale:
1.Rui Costa
Nga Fiorentina te Milani në vitin 2001
41.32 milionë euro
2.Lucas Paqueta
Nga Flamengo te Milani në vitin 2019
38.4 milionë euro
3.Ardon Jashari
Nga Club Brugge te Milani në vitin 2025
36 milionë euro
4.Franck Kessie
Nga Atalanta te Milani në vitin 2019
32 milionë euro
5.Tijjani Reijnders
Nga AZ Alkmaar te Milani në 2023
24.8 milionë euro
6.Hakan Calhanoglu
Nga Bayer Leverkusen te Milani në vitin 2017
22.3 milionë euro
7.Samuele Ricci
Nga Torino te Milani në 2025
23 milionë euro
8.Clarence Seedorf
Nga Interi te Milani në vitin 2002
22.5 milionë euro
9.Yunus Musah
Nga Valencia te Milani në vitin 2023
21.2 milionë euro
10.Andrea Bertolacci
Nga Roma te Milani në 2015
21 milionë euro