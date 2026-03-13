Arian Gashi zgjidhet Kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës

Pas përfundimit të elaborimit të arsyetimeve të kandidatëve për kandidimin për Kryesues të Këshillit Prokurorial në mbledhjen e sotme të KPK-së është zhvilluar edhe votimi.
Me 4 vota për, Arian Gashi është zgjedhur Kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës.
Mandati i Gashit fillon nga 13 mars 2026 deri në përfundim të mandatit të Këshillit.
Pas zgjedhjes si kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës, ai ka marrë detyrën e re dhe në fjalën e tij të parë ka bërë të ditur se jep dorëheqje nga pozita e kryetarit të Komisionit për Çështje Normative.
Kandidaturat për pozitën më të lartë në sistemin prokurorial i patën paraqitur prokurori i Prokurorisë së Apelit, Arian Gashi dhe prokurori i Prokurorisë Speciale, Milot Krasniqi.
Ndërsa Dardan Vuniqi ka nominuar për zv/kryesues të Këshillit Prokurorial të Kosovës.
Ndryshe kundërkandidati i tij ishte, Krasniqi, i cili bashkë me zëvendëskryeprokurorin e Prokurorisë Speciale, Valdet Gashi, janë autorë të aktakuzës në rastin për rezervat shtetërore.
Për nga rreshtimi në konfliktet e fundit përbrenda KPK-së, të cilat janë shpërfaqur gjatë vitit të shkuar si dhe në fillim të këtij viti, Milot Krasniqi ka qenë pro shkarkimit të Besim Kelmendit nga detyra e Kryeprokurorit të Shtetit, si dhe kundër certifikimit të Elza Bajrami-Kastratit si anëtare në KPK, deri kur Gjykata Supreme vendosi ta certifikonte atë.