“Armiku i brendshëm, rreziku më i madh për botën islame”

“Bota islame po kalon një periudhë zymtësie të historisë së gjatë të saj dhe as sionizmi e as kryqëzatat nuk janë armiqtë më të egër…
Armiqtë e saj janë në zemër të tyre, ata janë në mesin tonë, i ka prodhuar pushtuesi kulturor për të krijuar një ymet (popull) që nuk ka moral, nuk prodhon, nuk ka akide (besim), nuk ka sheriat, nuk ka trashëgimi dhe nuk ka të ardhme!
Ata kanë veshur rroba arabe mbi trupa të huaj. Me kalimin e ditëve, ata gati sa nuk zhveshin rrobat dhe të zbulojnë çfarë fshehin!”
Shejkh Muhamed El-Gazali