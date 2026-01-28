Ballina Lajmet Kosovë Arrestohen mbi 30 komisionerë në Malishevë, të dyshuar për manipulim votash

Arrestohen mbi 30 komisionerë në Malishevë, të dyshuar për manipulim votash

Mbi 30 komisionerë janë duke u intervistuar nga hetuesia në Gjakovë që nga mëngjesi i sotëm.

Shumica nga ta janë komisionerë nga Malisheva si të dyshuar për implikim në dallaveret me vota në zgjedhjet e 28 dhjetorit.

Burime të Indeksonlinet bëjnë të ditur se pas intervistimit pritet ndalimi i rreth 20 personave si të dyshuar kryesore në vjedhjen e votave në qendrat e numërimit.

Hetimet po zhvillohen nga njësitë për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit, në koordinim të plotë me prokurorinë.

