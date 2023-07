Arrestohet djali i presidentit kolumbian për pastrim parash – VIDEO

Nicolas Petro, djali i presidentit kolumbian Gustavo Petro, u arrestua si pjesë e një hetimi për pastrim parash dhe pasurim të paligjshëm, njoftoi zyra e prokurorit të shtetit të shtunën, raporton Reuters.

Petro i ri, një politikan në provincën Atlantico, e mirëpriti hetimin kur filloi në mars dhe më parë i quajti të pabaza akuzat se merrte para nga trafikantët e drogës në këmbim të garantimit të paprekshmërisë së tyre nga babai i tij.

Gjithashtu u arrestua me akuza për pastrim parash dhe vjedhje identiteti.

Ishte ish-gruaja e Nicolas, Daysuris del Carmen Vasquez, e cila ka thënë për mediat lokale në fillim të këtij viti se dy persona të akuzuar për përfshirje në trafikun e drogës i dhanë Nicolasit para për fushatën e babait të tij.

Presidenti kolumbian ka shkruar në X, platforma e njohur më parë si Twitter, se ishte e dhimbshme që një nga fëmijët e tij ishte në burg, por se prokuroria kishte të gjitha garancitë se do të vepronin në përputhje me ligjin.

“I uroj djalit tim lumturi dhe forcë. Këto ngjarje le të forcojnë karakterin e tij dhe le të mendojë për gabimet e tij. Siç ia kam konfirmuar prokurorit të shtetit, nuk do të ndërhyj dhe as do të bëj presion në vendimet e tij, ligji le ta udhëheqë lirisht procesin”, ka thënë Gustavo Petro.

Presidenti është zotuar të bëjë paqe me rebelët dhe bandat kriminale për t’i dhënë fund konfliktit të brendshëm 60-vjeçar të Kolumbisë, i cili ka vrarë 450 mijë njerëz. /koha

🇨🇴 – Nicolas Petro, son of Colombian president Gustavo Petro, is transferred to Bogotá after being arrested in the city of Barranquilla.

He and his ex-wife are accused of money laundering and illicit enrichment.https://t.co/FNeyWhl2sR pic.twitter.com/PU1EeRWTMv

— TheLogger (@TheLastLogger) July 30, 2023