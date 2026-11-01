Arsenali triumfon ndaj Liverpoolit, shkëputet në krye të Premierligës

Arsenali ka marrë një fitore të rëndësishme në udhëtim ndaj Liverpoolit, duke triumfuar me rezultat minimal 1:0 në kuadër të Premierligës angleze.
Golin e vetëm të ndeshjes e realizoi Havertz në minutën e 16-të, duke i dhënë epërsinë skuadrës londineze, e cila arriti ta ruajë avantazhin deri në fund të takimit.
Liverpooli tentoi të reagojë, por nuk arriti ta gjejë rrugën drejt golit.
Me këtë fitore, Arsenali vazhdon të konfirmojë formën e mirë dhe forcon pozitën e tij në krye të tabelës me 24 pikë.
Në anën tjetër, Liverpooli mbetet me 15 pikë, duke humbur terren në garën për kreun e Premierligës.