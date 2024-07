Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar sot të dhënat paraprake të regjistrimit të popullsisë në Kosovë, ekonomike familjare dhe banesave.

Në bazë të të dhënave të publikuara del se në Kosovë jetojnë 1 milionë e 586 mijë e 659 banorë.

Prej tyre 795.046 meshkuj dhe 791.614 femra.

ASK pritet që të bëjë publike edhe të dhëna të tjera që lidhen me jetesën e kosovarëve, e që kanë të bëjnë me ekonominë.