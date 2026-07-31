Aston Martin ka krijuar një “bishë” që mund ta vozitni vetëm në një video-lojë

Prodhuesi britanik i veturave luksoze, Aston Martin ka prezantuar një nga projektet e tij më të pazakonta: një automjet ekstrem që nuk do të dalë kurrë në rrugë reale, pasi ekziston vetëm në botën virtuale të video-lojërave.
Bëhet fjalë për Aston Martin Dreadnought, një SUV taktik me pamje ushtarake, i krijuar posaçërisht për video-lojën e ardhshme “Call of Duty: Modern Warfare 4”. Automjeti është zhvilluar nga ekipi i dizajnit të Aston Martin në bashkëpunim me kompaninë e lojërave Infinity Ward dhe publikuesin Activision.
Dreadnought kombinon luksin dhe stilin karakteristik të Aston Martin me elemente të një automjeti luftarak. Ai ka një dizajn agresiv, mbrojtje të blinduar, sistem me katër rrota aktive dhe një motor virtual V12, duke krijuar pamjen e një makine të ndërtuar për beteja në terrene ekstreme.
Megjithëse nuk do të prodhohet për përdorim real, Aston Martin e ka krijuar modelin pa kufizimet që zakonisht vendosen nga prodhimi i një automjeti të vërtetë. Dizajnerët kanë pasur liri të plotë për të imagjinuar se si do të dukej një SUV i markës në një univers futuristik luftarak.
Një model në përmasa reale i Dreadnought pritet të prezantohet në një event në Nju Jork, ndërsa lojtarët do të mund ta përdorin automjetin brenda lojës kur “Call of Duty: Modern Warfare 4” të publikohet.
Ky projekt shënon një hap të ri për industrinë e automobilave, ku markat luksoze po përdorin gjithnjë e më shumë botën e video-lojërave për të prezantuar dizajne eksperimentale dhe për të tërhequr një brez të ri fansash.