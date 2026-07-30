Bugatti i jep lamtumirën motorit legjendar W16 me modelin e fundit Mistral

Viti 2026 do të hyjë në histori si një nga vitet më të rëndësishme për Bugattin.
Jo vetëm që po largohet nga Grupi Volkswagen, por gjithashtu po i jep fund modelit W16.
Roadster është vetura e fundit rrugore që ka motorin i cili fuqizoi edhe Bolide, një veturë ekstreme vetëm për pistë, e kufizuar në 40 njësi, të cilat u ndërtuan të gjitha deri në nëntor 2025.
Bugatti W16 Mistral i fundit quhet me të drejtë “I Fundit i Llojit të Tij” dhe ka një ngjyrë dyngjyrëshe Pearl dhe Sparkle.
Kushdo që porositi modelin e fundit me motor W16 zgjodhi detaje për pjesën e brendshme, ku nënshkrimi i Ettore Bugatti shfaqet në mbështetëset e kokës e pragjet e dyerve.
Ashtu si çdo Mistral tjetër, edhe modeli i fundit iu nënshtrua 400 kilometrave testimesh para se të dorëzohej.
Bugatti dikur tha se kishte mbaruar së ndjekuri rekordet, por në nëntor 2024, Mistral me vlerë 5 milionë euro mori titullin e veturës më të shpejtë të prodhimit me çati të hapur në botë.
Me Andy Wallace pas timonit, W16 Mistral arriti shpejtësinë 453.91 km/h.
Edhe pse Bugatti ka ndaluar së prodhuari vetura të reja me motor W16, ju ende mund të porosisni një të tillë përmes Programit Solitaire.