Range Rover Sport po bëhet elektrik

Range Rover Sport elektrik është pothuajse këtu dhe duket pothuajse identik me vëllain e tij me motor djegieje.
Ndërsa prodhues të tjerë makinash, si Mercedes, janë përpjekur të joshin blerësit me dizajne më të guximshme të automjeteve elektrike, Land Rover nuk dëshiron të bëjë ndryshime.
Modeli i ri në segmentin e SUV-ve elektrikë luksozë do të duket praktikisht njësoj si homologu i tij me motor djegieje, përveç mungesës së tubave të shkarkimit dhe një grile të mbyllur.
Përpara debutimit të tij të plotë më vonë këtë vit, Range Rover Sport Electric po zbulon disa nga sekretet e tij. Siç parashikohet, ai mbështetet në të njëjtën Arkitekturë Modulare Gjatësore (MLA) si modeli me motor konvencional.
Platforma u zhvillua për të akomoduar motorë djegieje, qoftë më vete ose si pjesë e një konfigurimi hibrid plug-in, ndërsa mbështet edhe modele plotësisht elektrike.
Range Rover me madhësi të plotë është ndërtuar mbi të njëjtën arkitekturë, siç ishte gjenerata e ardhshme Jaguar XJ përpara se limuzina elektrike të anulohej si pjesë e rishpikjes së guximshme të Jaguar.
Range Rover Sport Electric do të fuqizohet nga një palë motorësh që prodhojnë një fuqi të kombinuar prej 444 ose 542 kuaj-fuqi, varësisht nga versioni, së bashku me një çift rrotullues mbresëlënës prej 627 lb-ft (850 Nm).
Meqenëse motorët janë identikë, pritet një ndarje e fuqisë 50:50 midis boshtit të përparmë dhe atij të pasmë. Ata marrin energji nga një bateri 118.5 kWh, e cila është e madhe, por prapë më e vogël se paketa masive prej 141 kWh e BMW iX5 të ri.
Land Rover vlerëson një autonomi EPA prej rreth 330 miljesh (531 kilometra) me një karikim të plotë, kështu që shifra WLTP duhet të jetë më e lartë. Meqenëse përmendëm BMW-në, iX5 i ri vlerësohet të udhëtojë 435 milje (700 kilometra) në ciklin EPA dhe deri në 525 milje (845 kilometra) nën testimin WLTP.
Range Rover Sport Electric përdor qelizat e baterisë cilindrike me dy shtresa të AESC dhe mbështet karikimin e shpejtë DC 350 kW falë arkitekturës së tij 800 volt. Siç pritej, ai vjen me pezullim ajri për një udhëtim të qetë, ndërsa aftësia e tij jashtë rrugës mbetet e paprekur pavarësisht kalimit në një sistem energjie elektrike.
Inxhinierët e Land Rover e kanë pajisur luxobarge-in e heshtur me një modalitet drejtimi me një pedal që funksionon edhe jashtë rrugës, megjithëse pak pronarë ka të ngjarë ta testojnë këtë. Përfshihet gjithashtu drejtimi i rrotave të pasme për të zvogëluar rrethin e kthesës dhe për të përmirësuar stabilitetin në shpejtësi më të larta.
Ashtu si pamja e jashtme, kabina pritet të vazhdojë kryesisht e pandryshuar nga Range Rover Sport i rregullt. Kjo është edhe e mirë edhe e keqe.
Ndërsa materialet me cilësi të lartë janë pothuajse të garantuara, ndërfaqja me të gjithë ekranin ka të ngjarë të jetë një zhgënjim për shumë blerës. Nëse pasqyron modelin me motor ICE, EV do të ketë gjithashtu një bollëk plastike të zezë me shkëlqim në konsolën qendrore.
E gjitha do të zbulohet më vonë këtë vit kur Range Rover Sport Electric të bëjë debutimin e tij zyrtar.