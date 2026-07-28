Netanyahu: Takimi me Trump ishte “i shkëlqyer” dhe tregoi “partneritetin e plotë” SHBA-Izrael

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka bërë disa deklarata në video pas takimit me presidentin amerikan Donald Trump, duke e cilësuar bisedën private në Shtëpinë e Bardhë si “të shkëlqyer”.
Takimi “pasqyroi një partneritet të plotë, mbështetje dypalëshe dhe një mirëkuptim për qëllimin e përbashkët që Irani të mos sigurojë armë bërthamore”, tha Netanyahu.
“Pati një mundësi për të shkëmbyer pikëpamje dhe për të bërë marrëveshje të rëndësishme për sigurinë dhe të ardhmen e Izraelit”, shtoi ai, pa dhënë detaje të tjera.
Më herët, Shtëpia e Bardhë e përshkroi takimin, ku morën pjesë edhe zyrtarë të tjerë të lartë të administratës amerikane, si “pozitiv dhe produktiv”.
Ndërkohë, në Uashington, DC, u zhvilluan protesta kundër vizitës së Netanyahut, i cili kërkohet nga Gjykata Penale Ndërkombëtare për akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza. /mesazhi