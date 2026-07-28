Një tjetër ushtare e IDF-së vdes nga vetëvrasja brenda tre ditësh

Një ushtare e Forcave të Mbrojtjes së Izraelit (IDF), pjesë e batalionit luftarak Bardelas, ka vdekur nga vetëvrasja pasi u gjet e plagosur në një bazë ushtarake në jug të Izraelit të martën në mëngjes. Ajo u dërgua në spital, ku u konstatua e vdekur.
Kjo është ushtarja e dytë që shërbente në ushtrinë izraelite dhe që ka vdekur nga vetëvrasja brenda tre ditësh.
Dy ditë më parë, një tjetër ushtare, e cila shërbente në një detyrë të klasifikuar në Drejtorinë e Inteligjencës Ushtarake, gjithashtu vdiq nga vetëvrasja.
Që nga fillimi i këtij viti, të paktën 16 ushtarë në detyrë aktive kanë vdekur nga vetëvrasja. Të paktën nëntë ushtarë të tjerë, të cilët kishin shërbyer gjatë luftës në shërbim të rregullt ose si rezervistë, kanë vdekur nga vetëvrasja këtë vit pasi përfunduan shërbimin aktiv.
Këto shifra tregojnë një rritje të mëtejshme të rasteve të vetëvrasjeve brenda strukturave të mbrojtjes së Izraelit, duke vazhduar një prirje që nisi pas shpërthimit të luftës më 7 tetor. /mesazhi