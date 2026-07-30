Volkswagen ID Cross zbulohet si rival i Renault 4

Volkswagen ka zbuluar ID Cross si një homolog elektrik të T-Cross që do të përballet me Renault 4 dhe Ford Puma Gen-E, në një nga fushat më të vështira të betejave të industrisë.
Një vëlla i ID Polo, Cupra Raval dhe Skoda Epiq, ID Cross është makina e katërt elektrike e bazuar në platformën e re MEB+ të Grupit Volkswagen – një version i zhveshur i arkitekturës që mbështet ID 3 dhe ID 4 më të madh.
Është pak më i madh në të gjitha dimensionet krahasuar me T-Cross me motor djegieje, por Volkswagen pretendon një përmirësim të ndjeshëm në hapësirën e brendshme falë paketimit të sistemeve të tij elektrike.
Ka 475 litra hapësirë bagazhi, 20 litra më shumë se T-Cross, plus një ndarje të përparme prej 22 litrash për të mbajtur kabllon e karikimit.
Drejtori i dizajnit të Volkswagen, Andreas Mindt, tha se pjesa e brendshme e ID Cross është projektuar për t’u “ndjerë si një mik”.
Pëlhura mbulon konzolën qendrore, panelin e kontrollit dhe kartat e dyerve, të cilat, të kombinuara me ndriçimin e ambientit, kanë për qëllim të krijojnë një atmosferë si në dhomën e ndenjes.
Ergonomia ka qenë gjithashtu një fushë fokusi. Ashtu si në ID Polo, butonat fizikë janë të vendosur në timon dhe panel, duke dhënë më shumë përgjigje prekëse ndaj të dhënave krahasuar me kontrollet me prekje dhe haptikën e përdorur në automjetet e mëparshme Volkswagen EV.
Ekziston gjithashtu një kontrollues i vogël rrotullues në konzolën qendrore për rregullimin e volumit të sistemit të infotainment ose për ndryshimin e pistës – i vendosur në mënyrë që të jetë lehtësisht i arritshëm nga shoferi ose pasagjeri përpara.
Mindt tha se butonat krijojnë një ndjesi “stabiliteti” brenda ID Cross. Ai më parë i tha Autocar se heqja e butonave në radhë të parë ishte një “gabim”, dhe crossover-i i ri pasqyron angazhimin e tij për t’i ofruar ato në të gjitha VW-të e ardhshme.
ID Cross do të ofrohet me një zgjedhje prej tre motorësh të montuar përpara me fuqi prej 114 kuaj fuqi, 133 kuaj fuqi dhe 208 kuaj fuqi.
Do të ketë dy opsione baterie: një paketë litium-hekur-fosfat 37kWh me një kapacitet 37kWh për një rreze prej 196 miljesh; dhe një paketë nikel-mangan-kobalt 52kWh me një rreze prej 440 kilometrash.
Bateria më e vogël mund të karikohet deri në 90kW, kjo shifër rritet në 105kW për paketën më të madhe. Të dyja do të jenë të afta të karikohen nga 10-80% në më pak se gjysmë ore.
Kjo e vendos ID Cross në të njëjtin nivel me Epiq-un e ngjashëm dhe tejkalon rivalin 4 – megjithëse Renault pritet të marrë një përditësim të afërt për të rritur si rrezen ashtu edhe fuqinë e tij, nëpërmjet një motori të ri.
Dorëzimet e ID Cross do të fillojnë më vonë këtë vit, me çmime që ka të ngjarë të fillojnë nga rreth 25,000 funte.
Ende nuk dihet nëse do të kualifikohet për Grantin e Makinave Elektrike të qeverisë, i cili ofron një zbritje prej 1500 funte ose 3750 në varësi të ndikimit mjedisor të prodhimit dhe transportit të makinës në Mbretërinë e Bashkuar.
ID Polo, Raval dhe Epiq kualifikohen të gjitha për brezin më të ulët, dhe ID Cross ka të ngjarë të pasojë, duke u ndërtuar në Pamplona të Spanjës, me bateri të prodhuara në Evropë.