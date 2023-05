 Astronautët sauditë nisën për hapësirë

Arabia Saudite bëri histori të hënën kur nisi dy nga qytetarët e saj – përfshirë të parën femër arabe – në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës (ISS), duke shënuar kështu udhëtimin e parë për shtetasit e parë të Mbretërisë që hynë në hapësirë në pothuajse katër dekada.

Në orën 1:37 të mëngjesit, astronautët Rayyanah Barnawi dhe Ali al-Qarni u nisën nga një raketë SpaceX Falcon 9 në një anije kozmike SpaceX Dragon si pjesë e misionit hapësinor Axiom 2 në ISS nga Qendra Hapësinore Kennedy e NASA-s në Florida.

Në ekip marrin pjesë edhe dy amerikanë. /mesazhi

Liftoff of SpaceX’s Falcon 9 rocket from Florida’s Space Coast, boosting two Americans and two Saudi astronauts toward the International Space Station. https://t.co/j1xXrEayM3 pic.twitter.com/XyZC2MJEq5

— Spaceflight Now (@SpaceflightNow) May 21, 2023