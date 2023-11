Ateizmi është ideja më e rrezikshme për racën njerëzore!

✔️Sepse ateizmi – nëse nuk e kundërshton vetveten dhe e çon rrugën e tij deri në fund – do të jetë medeomos armiqësor ndaj njeriut, për aq kohë që referencen morale e ka bërë referencë materiale, referencë kjo që është përcaktuar në epokën moderne nga rregulli “mbijetesa i takon më të fortit” e promovuar nga Darvinizmi.

✔️Nuk ka dyshim se kjo referencë materialiste do të çojë në tortura njerëzore dhe shkelje të të drejtave të tyre, siç ndodhi në Luftën e Dytë Botërore dhe tragjeditë e kolonializmit që ishin vetëm një rezultat i natyrshëm i kësaj doktrine të rrezikshme, siç thanë shumë shkrimtarë dhe filozofë perëndimorë.

✔️Qëndrimi ynë për ateizmin nuk është aspak personal ndaj ateistëve, as nuk është kufizim i lirisë së besimit dhe të mendimit, siç nuk është asnjë mënyrë nxitje kundër tyre, por është një qëndrim etik dhe vetëdijsues ndaj një ideje që është e rrezikshme për njerëzimi nëse veç peson ndryshime gjate rrugës!.

Nga: Hoxhë Halil Avdulli