Atletico eliminon Barcelonën nga Liga e Kampionëve

Atletiko Madrid është kualifikuar në gjysmëfinale të Champions League.
Barcelona arriti të fitojë në ndeshjen e dytë çerekfinale me rezultat 2-1, por kjo nuk ishte e mjaftueshme për të kaluar tutje, pasi rezultati i përgjithshëm ishte 3-2 për skuadrën madrilene.
Lamine Yamal e kaloi Barcelonën në epërsi në minutën e katërt.
Ferran Torres dyfishoi rezultatin në minutën e 24-të, duke shpresuar për kualifikim.
Por Atletiko reagoi shpejtë dhe Ademola Lookman shënoi golin vendimtar në minutën e 31-të, gol ky i cili vulosi kualifikimin në gjysmëfinale.
Në gjysmëfinale, Atletiko Madrid do të përballet me PSG-në, pasi eliminoi Liverpulin.