Kupa e Botës 2026 pritet të gjenerojë mbi 80 miliardë dollarë ndikim ekonomik global

Kupa e Botës 2026 pritet të gjenerojë më shumë se 80 miliardë dollarë prodhim ekonomik global, duke rritur sektorë që variojnë nga turizmi dhe tregtia me pakicë deri te transporti dhe shërbimet.
Turneu do të nisë më 11 qershor në stadiumin Azteca në Meksikë dhe do të zhvillohet në 16 qytete në ShBA, Kanada dhe Meksikë.
Për herë të parë, formati i zgjeruar do të përfshijë 48 ekipe që do të garojnë në gjithsej 104 ndeshje.
Ngjarja pritet të tërheqë 6,5 milionë vizitorë, të cilët mund të shpenzojnë deri në 13,9 miliardë dollarë, ndërsa do të gjenerojë 80,1 miliardë dollarë prodhim bruto dhe do të kontribuojë me 40,9 miliardë dollarë në PBB-në globale, sipas një raporti të FIFA-s dhe Organizatës Botërore të Tregtisë.
Gjithashtu pritet të krijohen 824.000 vende pune me kohë të plotë.
Ky event njëmujor do të zhvillohet në Vankuver, Toronto, Mexico City, Guadalajara, Monterrey, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York–New Jersey, Philadelphia, Seattle dhe San Francisco.
Finalja do të luhet më 19 korrik në New Jersey.
Me 11 qytete pritëse, ShBA-ja pritet ta përbëjë pjesën më të madhe të ndikimit ekonomik.
Turneu pritet të krijojë 185.000 vende pune me kohë të plotë në ShBA, duke kontribuar me 17,2 miliardë dollarë në ekonomi dhe 3,4 miliardë dollarë në të ardhura tatimore direkte dhe indirekte.
ShBA-ja pritet gjithashtu të presë rreth 1,24 milion vizitorë ndërkombëtarë, ku 60% parashikohet të jenë turistë të rinj që udhëtojnë posaçërisht për eventin, sipas Oxford Economics.
Los Angeles synon të gjenerojë miliona të ardhura nga pritja e tetë ndeshjeve, me ndikim total ekonomik të vlerësuar në 594 milionë dollarë, duke tejkaluar Super Bowl-in e vitit 2022.
Megjithatë, Kupa e Botës po bëhet gjithnjë e më e shtrenjtë për tifozët për shkak të çmimeve të larta të biletave dhe akomodimit.
Shpenzimi mesatar ditor për një vizitor ndërkombëtar vlerësohet në 416 dollarë.
Tifozët pritet të qëndrojnë mesatarisht 12 ditë në vendet pritëse dhe të ndjekin të paktën dy ndeshje për person.
Qytetet pritëse po përballen me nivele rekorde të zënies së hoteleve dhe mungesë të banesave afatshkurtra me qira.
Çmimet mesatare të hoteleve për natë në qytete si Los Angeles, që zakonisht janë rreth 227 dollarë, pritet të rriten me 90 për qind gjatë eventit, duke arritur deri në 480 dollarë, sipas Micronomics.
Modeli dinamik i çmimeve i FIFA-s pritet gjithashtu të rrisë çmimet e biletave në varësi të kërkesës.
Çmimet e biletave ndryshojnë sipas kategorisë dhe rëndësisë së ndeshjes, me më të lirat që fillojnë rreth 700 dollarë për ndeshjet e fazës së grupeve.
Gjatë raundit të fundit të shitjes së biletave, një biletë e kategorisë 1 për finalen kushtonte mbi 10.000 dollarë.