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Atletico fiton derbin madrilen

Skuadra e Atletico Madrid ka fituar ndeshjen ndaj Real Madridit me rezultatin 2:1 në ndeshjen e vlefshme për javën e shtatë në La Liga.

Tri golat e këtij takimi u shënuan në pjesën e dytë, shkruan Indeksonline

Fillimisht për 1:0 shënoi Grimaldo nga penalltia në minutën e 53’të.

Kurse golin për 2:0 për vendasit e shënoi Jonathan Davies.

Real Madrid shënoi golin e vetëm në këtë ndeshje me anë të Rudigerit në minutat e fundit të ndeshjes.

Me këtë fitore, skuadra e Simeones shkon në kuotën e 16 pikëve në pozitën e dytë, kurse Reali i Jose Mourinhos mbetet me 15 pikë.

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