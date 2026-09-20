Atletico fiton derbin madrilen

Skuadra e Atletico Madrid ka fituar ndeshjen ndaj Real Madridit me rezultatin 2:1 në ndeshjen e vlefshme për javën e shtatë në La Liga.
Tri golat e këtij takimi u shënuan në pjesën e dytë, shkruan Indeksonline
Fillimisht për 1:0 shënoi Grimaldo nga penalltia në minutën e 53’të.
Kurse golin për 2:0 për vendasit e shënoi Jonathan Davies.
Real Madrid shënoi golin e vetëm në këtë ndeshje me anë të Rudigerit në minutat e fundit të ndeshjes.
Me këtë fitore, skuadra e Simeones shkon në kuotën e 16 pikëve në pozitën e dytë, kurse Reali i Jose Mourinhos mbetet me 15 pikë.