“Attack Charge” i Formula E do të pompojë 4kWh energji në bateri brenda 30 sekondave

Formula E tërësisht elektrike po bëhet gati për sezonin e saj të 9-të, dhe si e tillë ka njoftuar disa përditësime të rregulloreve të saj sportive sot.

Kjo, dhe një zhvillim i madh në karikimin. Një “Attack Charge” e re, që do të prezantohet “në gara të zgjedhura në Sezonin e 9-të” do t’i japë 4kWh energji “baterisë më të avancuar momentalisht në botë të veturave elektrike” në 30 sekonda. Kjo do të “shpërndahet nga një përforcues prej 600 kW”.

Do të ketë një ndalesë të detyrueshme për “Attack Charge” gjatë një periudhe të paracaktuar në një garë, e cila më pas do të zhbllokojë dy periudha të përmirësuara të modalitetit të sulmit që do të vendosen më vonë në garë ku fuqia e prodhimit të makinave të reja Gen3 do të rritet nga 300 kW në 350 kW, raporton Arena EV.

Formati ekzistues i modalitetit të sulmit i një rritjeje të përkohshme të fuqisë që aktivizohet nga drejtuesit gjatë garës do të ruhet në garat ku nuk do të shfaqet Attack Charge. Nga ana tjetër, Fanboost është ndërprerë, dhe nuk do të jetë pjesë e Sezonit 9.

Në fjalë të tjera, në Sezonin 9, garat e Formula E do të kalojnë në xhiro në vend të një periudhe kohore të caktuar, kështu që ndërprerjet e makinës së sigurisë dhe kursit të plotë të verdhë do të kompensohen me xhiro të shtuara, jo me kohë të shtuar.

Për t’u dhënë pilotëve fillestarë “një platformë për t’u bërë përshtypje”, çdo ekip do të duhet të kryejë të paktën dy seanca të Praktikës së Lirë 1 gjatë sezonit me një pilot që nuk ka konkurruar kurrë në Formula E. Raundi 1 i sezonit 9 të Formula E zhvillohet në Mexico City më 14 janar 2023.