Audi Q7 2027, dizajn i ri dhe më shumë fuqi – zbulohet çmimi

Audi i dha një përditësim të madh SUV-it të tij të mesëm Q7 për vitin 2027, me stil të ri, sisteme fuqie të përditësuara dhe teknologjitë më të fundit.
Q7 i vitit 2027 do të fillojë nga 70,900 dollarë (61,973 euro).
Q7 vjen standard me një motor V6 2.9 litra me dy turbo, që prodhon 429 kuaj fuqi.
Audi pretendon se SUV do të përshpejtojë nga zero në 96 km/h në 4.8 sekonda, 0.7 sekonda më shpejt se më parë.
Nëse kjo nuk është performancë e mjaftueshme për ju, mund të zgjidhni SQ7 më të fuqishëm.
SUV-i me performancë të lartë vjen me motorin V8 4.0 litra me dy turbo, i cili prodhon 591 kuaj fuqi.
SQ7 mund të arrijë shpejtësinë 96 km/h në 3.7 sekonda, një përmirësim prej 0.3 sekondash.
Çmimi fillon nga 98,700 dollarë (86,273 euro).