Një Mazda me 8 ulëse është më e shpejtë dhe më e lehtë se një Dodge Charger R/T me 420 kuaj fuqi

Limuzinat sportive supozohet të jenë më të lehtë, më të shpejtë dhe më të fokusuar se SUV-të familjare.
Makinat muskulore supozohet të jenë ato që të bëjnë të harrosh ndryshimin
Kjo është arsyeja pse rezultatet e fundit të testeve të Car and Driver janë një lexim kaq zbavitës.
Charger R/T i ri i Dodge peshon më shumë se një Mazda CX-90 me tre rreshta dhe madje është pas tij në një metrikë kryesore të performancës.
Para se fansat e Charger të fillojnë të nxisin seksionin e komenteve, ka një kontekst të rëndësishëm.
Dodge me gjashtë cilindra dhe motor me djegie të brendshme është dukshëm më i shpejtë nga linja dhe arrin 97 km/orë shumë më shpejt se Mazda.
Por kur bëhet fjalë për shpejtësinë maksimale, makina familjare disi e kalon shpejt.
Car and Driver regjistroi një peshë prej 2,232 kg për Charger R/T 2026. Kjo e bëri atë 11 kg më të rëndë se një Mazda CX-90 e testuar nga revista, e cila e uli peshoren në 2,221 kg.
Rezultati është i habitshëm duke pasur parasysh se Mazda mund të mbajë deri në tetë pasagjerë, ndërsa Charger është një sedan i orientuar drejt performancës me hapësirë për vetëm katër persona, pesë me një shtytje.
Shifrat e vetë markave të makinave tregojnë një histori pak më të ndryshme. Mazda e rendit CX-90 me 280 kuaj-fuqi në 2,198 kg, ndërsa Dodge citon 2,151 kg për Charger R/T.
Shifrat e prodhuesit të automobilave dhe peshat e testuara në mënyrë të pavarur shpesh ndryshojnë për shkak të specifikimeve të automjetit, opsioneve, lëngjeve dhe procedurave të testimit, por shifrat e Car and Driver janë drejtpërdrejt të krahasueshme sepse i njëjti ekip i mblodhi ato.
Siç ishin edhe shifrat e performancës. CX-90 i testuar nga revista përdori motorin me gjashtë cilindra në linjë me turbo të Mazdës, i cili prodhonte 280 kuaj fuqi.
Ai arriti shpejtësinë 97 km/orë në 6.9 sekonda, një përpjekje e fortë për një SUV me tre rreshta në këtë segment.
Ndërkohë, Charger ka një motor me gjashtë cilindra me dy turbo që gjeneron 420 kuaj fuqi (426 PS). Ai e përshkroi të njëjtën shpejtësi në vetëm 4.7 sekonda, duke e bërë atë fituesin e qartë në çdo garë përshpejtimi në botën reale.
Megjithatë, Dodge është i kufizuar elektronikisht në 201 km/orë. Publikimi zbuloi se Mazda mund të vazhdojë të përshpejtojë në 204 km/orë (127 mph), duke i dhënë asaj një fitore të ngushtë në garën e shpejtësisë maksimale.
Sigurisht, ky avantazh prej 3 km/orë (2 mph) është akademik në SHBA. Pothuajse asnjë pronar nuk do të gjendet ndonjëherë në një situatë ku një CX-90 mund të tërheqë një Charger R/T dhe ta lërë pas dore.
Por kjo u jep pronarëve të Mazda-s një mundësi për të drejtuar bisedën kur dikush fillon t’i tall për të gjitha ato tërheqje të CX-90.